В Госдуме сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона

За счет этого злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что сегодня мошенники стали звонить гражданам якобы от сотрудников управляющей компании и под видом установки личного кода от домофона получают код из смс для доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах».