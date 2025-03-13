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Петербургский дневник

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В Госдуме сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона

В Госдуме сообщили о звонках мошенников под предлогом замены ключей от домофона

За счет этого злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что сегодня мошенники стали звонить гражданам якобы от сотрудников управляющей компании и под видом установки личного кода от домофона получают код из смс для доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

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