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Сергей Табельский и Алексей Песошин наградили победителей Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

Заместитель Генерального Прокурора России Сергей Табельский и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградили победителей и призеров V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора России».

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