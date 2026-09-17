Сергей Табельский и Алексей Песошин наградили победителей Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

Заместитель Генерального Прокурора России Сергей Табельский и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградили победителей и призеров V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора России».
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