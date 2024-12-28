На запуск электрички в Петрозаводске выделят 200 млн рублей

Уже определены 13 возможных станций. Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении Петрозаводску 200 млн рублей для запуска городской электрички и приобретения партии автобусов на городские маршруты.
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