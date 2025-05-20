Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Пора его уколотьМакрон требует за...
  • alik3456 Джексон
    У нас тоже надо ввести эвтаназию для чиновников-взяточников и тупоголовых... И министров не мешало бы прошерстить.Макрон требует за...
  • Наталья Конева
    Она что, с рождения копила???Пенсионерка из Яр...

Разрезают паспорта: румыны негодуют от результатов президентских выборов

Разрезают паспорта: румыны негодуют от результатов президентских выборов

Результаты президентских выборов в Румынии вызвали волну недовольства среди граждан страны. В социальных сетях румыны публикуют эмоциональные заявления, символически разрезают паспорта, обсуждают эмиграцию и призывают к радикальным переменам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх