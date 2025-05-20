Разрезают паспорта: румыны негодуют от результатов президентских выборов

Результаты президентских выборов в Румынии вызвали волну недовольства среди граждан страны. В социальных сетях румыны публикуют эмоциональные заявления, символически разрезают паспорта, обсуждают эмиграцию и призывают к радикальным переменам.
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