Власти Израиля: жена главы ХАМАС владела сумочкой за $32 тысячи

Супруга главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара обладала сумочкой за $32 тысячи, и это доказывает, что лидеры организации жили в роскоши в то время, как жители сектора Газа терпели лишения, говорится на официальной странице Израиля в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии