Власти Израиля: жена главы ХАМАС владела сумочкой за $32 тысячи

Супруга главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара обладала сумочкой за $32 тысячи, и это доказывает, что лидеры организации жили в роскоши в то время, как жители сектора Газа терпели лишения, говорится на официальной странице Израиля в соцсети X.