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Российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

Российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

Российские шахматисты впервые в истории заняли все призовые места на чемпионате мира по рапиду. В Нью-Йорке завершился этот престижный турнир, и 18-летний Володар Мурзин стал чемпионом, набрав 10 очков из 13 возможных и не потерпев ни одного поражения на протяжении всего соревнования.

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