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Культуромания

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Екатеринбургский ТЮЗ побывал на гастролях в Беларуси

Екатеринбургский ТЮЗ побывал на гастролях в Беларуси

Труппа Екатеринбургского театра юного зрителя побывала с гастролями в четырех белорусских городах. В Минске на сцене Белорусского ТЮЗа, в драматических театрах Могилёва, Гомеля и Бреста артисты представили спектакль «Танец огня», поставленный режиссером Сергеем Тимориным по пьесе советского и белорусского драматурга Алексея Дударева «Не покидай меня».

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