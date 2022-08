Ученые: риск деменции коррелирует с аномалиями левого предсердия

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Heart Association, ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) обнаружили, что структурные или функциональные аномалии в левом предсердии с симптомами или без них, могут увеличить риск развития деменции в более позднем возрасте на 35%.