Ну вот, пока один грузинский писатель Григорий Чхартишвили(он же Борис Акунин, он же Анатолий Брусникин, он же Анна Борисова) рассказывал пасквили про Россию (которая ему все и дала), за что получил звание заслуженного "террориста и экстремиста", другой грузинский писатель, правда, менее известный, Мераб Ратишвили, рассказывал о России и СССР - с точностью до наоборот.
Писатель Грузии, но не Акунин: "Лучше всего грузины жили при СССР"
Комментарии
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тимур чагалидзе
Зря вы, незнаючи болтает хрень! На "Волгах" все грузины в СССР ездили,только в анекдотах. Ну, казнокрадов ежели только...Так их в любой республике было пруд пруди.
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8 час.
РС
Роза Семиренко
Грузины, гордый, достойный народ! Радушный, умеющий по настоящему дружить! Да, у каждого народа свои «тараканы» ( самые отвратительные у Хохлов и евреев!), но грузины на фоне других более порядочные! Жаль, что развалился СССР!
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5 час.
v
viach
"Какое у вас сейчас отношение к Грузии?" А какое может быть у тех, кто видел их жизнь в советское время! Во все времена сидели на российской шее, хитрющие предприниматели, да, ко всему, высокомерные. К России поворачиваются почему? Да, потому что надоело ходить своими ножками, пора на русскую шею сесть.
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4 час.
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