Писатель Грузии, но не Акунин: "Лучше всего грузины жили при СССР"

Зря вы, незнаючи болтает хрень! На "Волгах" все грузины в СССР ездили,только в анекдотах. Ну, казнокрадов ежели только...Так их в любой республике было пруд пруди.

Грузины, гордый, достойный народ! Радушный, умеющий по настоящему дружить! Да, у каждого народа свои «тараканы» ( самые отвратительные у Хохлов и евреев!), но грузины на фоне других более порядочные! Жаль, что развалился СССР!

v

viach

"Какое у вас сейчас отношение к Грузии?" А какое может быть у тех, кто видел их жизнь в советское время! Во все времена сидели на российской шее, хитрющие предприниматели, да, ко всему, высокомерные. К России поворачиваются почему? Да, потому что надоело ходить своими ножками, пора на русскую шею сесть.