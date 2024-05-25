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Писатель Грузии, но не Акунин: "Лучше всего грузины жили при СССР"

Писатель Грузии, но не Акунин: "Лучше всего грузины жили при СССР"

Ну вот, пока один грузинский писатель Григорий Чхартишвили(он же Борис Акунин, он же Анатолий Брусникин, он же Анна Борисова) рассказывал пасквили про Россию (которая ему все и дала), за что получил звание заслуженного "террориста и экстремиста", другой грузинский писатель, правда, менее известный, Мераб Ратишвили, рассказывал о России и СССР - с точностью до наоборот.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Зря вы, незнаючи болтает хрень! На &quot;Волгах&quot; все грузины в СССР ездили,только в анекдотах. Ну, казнокрадов ежели только...Так их в любой республике было пруд пруди.
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8 час.
РС
Роза Семиренко
Грузины, гордый, достойный народ! Радушный, умеющий по настоящему дружить! Да, у каждого народа свои «тараканы» ( самые отвратительные у Хохлов и евреев!), но грузины на фоне других более порядочные! Жаль, что развалился СССР!
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5 час.
v
viach
&quot;Какое у вас сейчас отношение к Грузии?&quot;      А какое может быть у тех, кто видел их жизнь в советское время! Во все времена сидели на российской шее, хитрющие предприниматели, да, ко всему, высокомерные.      К России поворачиваются почему? Да, потому что надоело ходить своими ножками, пора на русскую шею сесть.
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4 час.

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