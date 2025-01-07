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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петерка – 4-й действующий немецкий хоккеист с 200 матчами в НХЛ. Форвард «Баффало» набрал 112 очков

Нападающий «Баффало» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

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