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Военные новости ★ спецоперация

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Итальянское правительство раскритиковало Столтенберга за призыв разрешить Киеву

Итальянское правительство раскритиковало Столтенберга за призыв разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России Итальянское правительство раскритиковало Столтенберга за призыв разрешить Киеву наносить удары западным оружием по РоссииИтальянское оружие не будет применяться по территории России, официальный Рим раскритиковал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам альянса разрешить Киеву наносить удары по российской территории западным оружием.

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