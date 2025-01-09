Опрос: половина приехавших в Канаду мигрантов хотят переехать в другую страну

Большинство приехавших в страну недовольны политикой властей.Более 80% опрошенных в Канаде мигрантов заявили о том, что правительство страны не достаточно хорошо работает над подготовкой жилплощади, инфраструктуры и рабочих мест для того, чтобы принять всех прибывающих иностранцев.
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