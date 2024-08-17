Паутов на Каспийском медиафоруме высказался за создание общего инфопространства

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Павел Паутов во время выступления на Каспийском медиафоруме — 2024, который проводится девятый раз в Астраханской области, высказался за создание участниками мероприятия общего информационного пространства.
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