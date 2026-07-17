«Никогда не вмешивались»: В Кремле ответили на обвинения Трампа в атаках на выборы в США

Песков назвал утверждения Белого дома безосновательными и призвал Вашингтон не лезть во внутренние дела РоссииРоссия категорически отвергает любые обвинения во вмешательстве в американские избирательные процессы.
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