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«Никогда не вмешивались»: В Кремле ответили на обвинения Трампа в атаках на выборы в США

«Никогда не вмешивались»: В Кремле ответили на обвинения Трампа в атаках на выборы в США

Песков назвал утверждения Белого дома безосновательными и призвал Вашингтон не лезть во внутренние дела РоссииРоссия категорически отвергает любые обвинения во вмешательстве в американские избирательные процессы.

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