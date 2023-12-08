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Звено Су-35 рядом с Путиным и с атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» играло в кошки-мышки. И выиграло!

Звено Су-35 рядом с Путиным и с атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» играло в кошки-мышки. И выиграло!

Сергей Ищенко На фото: истребители Су-35С (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Только что завершившийся рабочий блиц-визит президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию с самого начала был обречен на пристальное внимание практически всей мировой прессы.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Супер отличный вояж. Только России возможно подобное. А остальные не дружественные страны портянки вообще ничего не могут, разве того что нос сопливый задирать.
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3 час.
Ирина Тютюгина
Можно подумать, что Елизавета Вторая с каждым послом за ручку здоровалась... Не царское (королевское, султанское, президентское) это дело с чужими холопами ручкаться.
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2 час.
Владимир Соловьев
Автор статьи настоящий профи, но фамилию свою не назвал, вероятно, из скромности!
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1 час.

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