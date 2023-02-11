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Тарасов о Бузовой: «Слышал мнение, что я сделал ее популярной. Когда мы разошлись, у нее началось это»

Дмитрий Тарасов считает, что Ольга Бузова обязана ему своей популярностью. – Были разговоры, что Ольгу Бузову в свое время хотели пригласить в «Родину Медиа» (за этот медиафутбольный клуб сейчас играет Тарасов – Прим.

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