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Делимитация границ на основе наследия Закфедерации для Армении неприемлема

Делимитация границ на основе наследия Закфедерации для Армении неприемлема

Делимитация и демаркация границ с Азербайджаном сегодня выгодна лишь Азербайджану. Подобное мнение выразил директор Институт истории НАН Армении, академик Ашот Мелконян.

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