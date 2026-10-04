"Берут биты, палки, грабли и лопаты": На Западной Украине стали организовываться против ТЦК

На западе Украины жители начали организованно противостоять сотрудникам ТЦК. Узнав о приезде "людоловов", люди блокируют дороги и выходят встречать их с битами, палками, граблями и лопатами.
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