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Царьград

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RTBF: В Бельгии 24 июля задержали канадку по подозрению в шпионаже

RTBF: В Бельгии 24 июля задержали канадку по подозрению в шпионаже

В Бельгии 24 июля арестована канадская стажёрка китайского происхождения в штабе НАТО SHAPE. Подозревается в шпионаже и причастности к преступной организации.

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