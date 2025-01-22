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Azimut Hotels откроет отели в Тель-Авиве и Иерусалиме к 2025 году

Azimut Hotels откроет отели в Тель-Авиве и Иерусалиме к 2025 году

Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels расширяет свое присутствие на международной арене, открывая отели в Тель-Авиве и Иерусалиме.

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