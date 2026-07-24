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Берег левый, берег правый: как выглядели мосты на Алтае десятки лет назад. Ретрофото

Берег левый, берег правый: как выглядели мосты на Алтае десятки лет назад. Ретрофото

Они соединяют берега, населенные пункты и судьбы. Заглядываем в архивы Алтайского государственного краеведческого музея и рассматриваем мосты, по которым жители нашего региона преодолевали водные преграды десятки лет назад.

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