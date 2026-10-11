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Наука и Техника

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Пять скрытых настроек Android, которые незаметно расходуют батарею и сливают данные

Пять скрытых настроек Android, которые незаметно расходуют батарею и сливают данные

Когда в очередной раз слышишь жалобу на то, что смартфон стал хуже работать, а реклама подозрительно точно попадает в мысли, первым делом хочется заглянуть не в магазин за новым устройством, а в настройки.

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