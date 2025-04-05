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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду про 1000-й гол: «Я не гонюсь за ним. Если это произойдет – отлично. Главное – это текущий момент, а не то, что может произойти»

Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матче против «Аль-Хилаля» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1), забив 930-й и 931-й голы в карьере.

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