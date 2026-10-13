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МОСИНФОРМ

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День в истории: 13 октября 1962 года было запущено движение на Калужском радиусе Московского метро от «Октябрьской» до «Новых Черемушек»

День в истории: 13 октября 1962 года было запущено движение на Калужском радиусе Московского метро от «Октябрьской» до «Новых Черемушек»

13 октября 1962 года существенно улучшилась транспортная доступность жителей сразу нескольких юго-западных районов столицы.

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