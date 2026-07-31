В горадминистрации Калуги объявили о новых отключениях горячей воды

Отключения продлятся весь август и затронут множество домов в разных районах Калуги для подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годовОтключения горячей воды в калужских домах будут продолжаться весь август.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии