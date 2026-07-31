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Калужские новости

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В горадминистрации Калуги объявили о новых отключениях горячей воды

В горадминистрации Калуги объявили о новых отключениях горячей воды

Отключения продлятся весь август и затронут множество домов в разных районах Калуги для подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годовОтключения горячей воды в калужских домах будут продолжаться весь август.

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