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Жеренко отразил 30 бросков из 32 и одержал победу в дебютном матче за фарм «Сент-Луиса» в АХЛ

Вадим Жеренко одержал победу в дебютном матче за фарм «Сент-Луиса» в АХЛ. 21-летний российский вратарь отразил 30 бросков из 32 в матче с «Бельвилем» (5:2).

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