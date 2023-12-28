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ДeвcтвeнницьI по клятве или бездетные женщино-мужчины в Албании: бурнеша. Кто это такие и почему они повились?

ДeвcтвeнницьI по клятве или бездетные женщино-мужчины в Албании: бурнеша. Кто это такие и почему они повились?

Зачем девушки начинают носить мужскую одежду и вести образ жизни, присущий сильному полу? Известно, что борьба женщин за свои права только недавно начала набирать обороты, а до этого удел их был примерно таков: следи за очагом, воспитывай детей и роль главы семьи на себя не примеряй.

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