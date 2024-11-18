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СМИ: ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы зайти в Крым

Боевики ВСУ пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы в итоге добраться до Крыма. Об этом рассказали изданию "Украинская правда" источники из командования 36-й бригады и оборонного комитета Верховной рады.

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