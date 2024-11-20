При мысли об Антарктиде мы представляем холод, пингвинов и бескрайние льды. Новая находка ученых, древний артефакт эпохи динозавров, может навсегда изменить наши представления об этом континенте — вероятно, около 90 миллионов лет назад регион был совсем другим.
Древний артефакт возрастом 90 млн лет может изменить все, что мы знали об Антарктиде
Комментарии
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Александр Почекунин
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11 час.
АЯ
Анатолий Якушев
Плотность янтаря очень чуть-чуть превышает плотность воды. То есть, янтарь, попав в морскую воду, может находиться в ней в полувзвешенном состоянии и, в результате, переноситься морскими течениями на большие расстояния. Не мешало бы провести что-то типа генетической экспертизы для янтарей разных регионов и сравнить с найденным. Не принесло ли его откуда-то?
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10 час.
Владимир Алтайцев
Антарктида заледенела не больше чем 20 тысяч лет назад. Никаких миллионов лет нет в помине
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9 час.
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