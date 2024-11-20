Древний артефакт возрастом 90 млн лет может изменить все, что мы знали об Антарктиде

АЯ

Анатолий Якушев

Плотность янтаря очень чуть-чуть превышает плотность воды. То есть, янтарь, попав в морскую воду, может находиться в ней в полувзвешенном состоянии и, в результате, переноситься морскими течениями на большие расстояния. Не мешало бы провести что-то типа генетической экспертизы для янтарей разных регионов и сравнить с найденным. Не принесло ли его откуда-то?