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Древний артефакт возрастом 90 млн лет может изменить все, что мы знали об Антарктиде

Древний артефакт возрастом 90 млн лет может изменить все, что мы знали об Антарктиде

При мысли об Антарктиде мы представляем холод, пингвинов и бескрайние льды. Новая находка ученых, древний артефакт эпохи динозавров, может навсегда изменить наши представления об этом континенте — вероятно, около 90 миллионов лет назад регион был совсем другим.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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11 час.
АЯ
Анатолий Якушев
Плотность янтаря очень чуть-чуть превышает плотность воды. То есть, янтарь, попав в морскую воду, может находиться в ней в полувзвешенном состоянии и, в результате, переноситься морскими течениями на большие расстояния. Не мешало бы провести что-то типа генетической экспертизы для янтарей разных регионов и сравнить с найденным. Не принесло ли его откуда-то?
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10 час.
Владимир Алтайцев
Антарктида  заледенела  не больше  чем 20 тысяч  лет назад. Никаких миллионов  лет нет в помине
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9 час.

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