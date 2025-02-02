Администрация Трампа собирается сэкономить на помощи другим странам. Комментарий Георгия Бовта

Пока все последствия «урезания пособия» Киеву от Вашингтона оценить сложно, однако в полной мере финансирование точно не восстановится, считает политологСайт Агентства США по международному развитию (USAID, его деятельность запрещена в РФ) перестал работать на фоне заморозки администрацией Дональда Трампа программ помощи.
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