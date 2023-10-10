ВВС Израиля перебросили сотни солдат из-за рубежа для участия в операции в Газе

Военно-воздушные силы Израиля в течение суток перебросили из других стран сотни военнослужащих Армии обороны страны (ЦАХАЛ) для участия в операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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