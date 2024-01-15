Власти о ситуации с отоплением в Новомосковске: Температуру подачи теплоносителя доведут до норматива в течение дня

15 января состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварии на Новомосковской ГРЭС. По словам первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева, в настоящее время полностью проведен перевод многоквартирных домов и соцобъектов города на резервную линию теплоснабжения.