Власти о ситуации с отоплением в Новомосковске: Температуру подачи теплоносителя доведут до норматива в течение дня

15 января состоялось заседание штаба по ликвидации последствий аварии на Новомосковской ГРЭС. По словам первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева, в настоящее время полностью проведен перевод многоквартирных домов и соцобъектов города на резервную линию теплоснабжения.
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