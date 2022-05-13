Кучеров забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф и перевел 6-й матч с «Торонто» в овертайм

Кучеров забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф и перевел 6-й матч с «Торонто» в овертайм

Никита Кучеров забросил 2-ю шайбу в плей-офф и перевел 6-й матч с «Торонто» в овертайм. Форвард «Тампы» отличился на 50-й минуте шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 ОТ, 3-3).

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