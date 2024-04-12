В Челябинской области 53 рыбака унесло на льдине

Вечером 11 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Челябинской области поступило сообщение, что на озере Куракли-Маян в Кунашакском муниципальном районе, на ледовом покрытии, несколько десятков рыбаков не могут выйти на берег.
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