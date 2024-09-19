Специалист Тарасов: токари старше 50 лет могут зарабатывать до 200 тысяч рублей

Россияне старше 50 лет могут поискать вакансии с доходом до 200 тыс. рублей в сфере промышленности. Об этом "Москве 24" рассказал руководитель службы занятости населения столицы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.
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