Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Врач Пермикина рассказала, как контролировать сезонные обострения

Врач Пермикина рассказала, как контролировать сезонные обострения

Россияне чаще жалуются на обострение хронических заболеваний осенью. Врач-кардиолог Ирина Пермикина рассказала, что в это время года чаще обостряются сердечно-сосудистые недуги, респираторные заболевания и ментальные расстройства.

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