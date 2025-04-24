Шойгу: Европа хочет к 2030 году быть готовой к войне с РФ — 1155-й день СВО

АндрейБорков

В принципе все идет, как должно идти. Раз в 100 лет Гей-Ро-па собирается в кучу, под какими либо знаменами, или лягушачьми, либо со свастикой или еще какими(каких только не было) и идет войной на Россию. Иногда ей, этой Гей-Ро-пе что то на первых порах удается, но потом происходит кардинальный поворот и в конце концов в Париже кафе начинают называться "БИСТРО" от русского БЫСТРО!, а в центре Берлина появляются монументальные памятники РУССКОМУ СОЛДАТУ. Но все течет, все меняется. Если гей-ро-пейские геи опять захотят повоевать с Россией, то Россия поступит более кардинально. России по херу Версальский дворец, есть он или нет подавляющему большинству россиян наплевать. Россиянам по херу памятники старины в городах Германии, это не наша история, не наши предки их строили... По сему не нужны и прорывы танковых армий к Висле и Рейну, нет необходимости марш-броски на берега Сены и Дуная. Зато есть "Тополя-М", "Сарматы", "Орешники", "Искандеры и далее по списку. Что такое Германия с точки зрения РВСН? По сути - херня, от 6 до 8 "Сарматов" или "Тополей-М" и все, и тишина, мертвая тишина. Что такое Франция? Тоже, но чуть больше 10-12 изделий с ПРИВЕТОМ в мегатоннах. Англия поменьше будет, не более 5 единиц. С учетом того, что евро-гейские геи могут ухитриться сбить, умножим имеемые изделия на 1,5, получим 25х1,5=37,5(38). После того, как эти 38 изделий прилетят по назначению про следующие 100 лет можно забыть, не будет коллективного сборища геев ни через 100, ни через 200 лет, даже через 300 лет они вряд ли соберутся. Вопрос надо решать сразу и надолго, тогда будет и у нас мир и процветание, а что будет у них, нам должно быть по херу.