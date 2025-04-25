ЦИК подготовил схему одномандатных округов

Центральная избирательная комиссия на внеплановом заседании 25 апреля рассмотрит новую схему одномандатных избирательных округов, в соответствии с которой будут проводиться выборы в Госдуму в 2026 и 2031 годах.
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