Почти 75% россиян выбирают смартфоны на Android

Большинство (74%) россиян выбирают смартфоны на операционной системе Android, на iOS — лишь 18%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co, которым они поделились с «Известиями» 22 апреля.
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