Анчелотти после хет-трика Мбаппе: «Килиан способен выйти на уровень Роналду, но придется потрудиться. Криштиану задал очень высокую планку»

– Способен ли Мбаппе показывать статистику уровня Криштиану? – У него есть мастерство, необходимое для достижения таких показателей, но ему придется потрудиться, потому что Криштиану задал очень высокую планку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии