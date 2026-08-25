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Чаллыда кереме елына 1 миллиард сумнан артып киткән ун кеше ачыкланган

Чаллыда 2025 елда ун кеше 1 миллиард сумнан артык керем алган. Федераль салым хезмәтенең шәһәр инспекциясе башлыгы Диана Сәгытдинова аппарат киңәшмәсендә шул хакта хәбәр итте.

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