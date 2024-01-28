Путин сказал, что преступления пособников нацистов не имеют срока давности. А относится ли это к Маннергейму и Ильину?

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Сегодня отмечается, пожалуй, одно из самых знаменательных событий Великой Отечественной войны – восьмидесятилетие со дня снятия блокады Ленинграда советскими воинами– освободителями.
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