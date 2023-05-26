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"ПСЖ" предлагает Месси контракт на 100 миллионов евро

"ПСЖ" предлагает Месси контракт на 100 миллионов евро

Руководство французского клуба "Пари Сен-Жермен" предложило аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год.

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