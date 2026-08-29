Учитель из Карелии сообщил Путину, что встретил любовь на форуме для педагогов

Учитель физики и математики гимназии в Карелии Алексей Боккин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что встретил свою невесту на форуме классных руководителей, передает РИА Новости.
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