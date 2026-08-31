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Мировое обозрение

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Киев снова в дыму: В Деснянском районе полыхают склады

Киев снова в дыму: В Деснянском районе полыхают склады

В Деснянском районе Киева вспыхнул пожар на складских помещениях. Инцидент подтвердили в Киевской городской военной администрации, экстренные службы уже выехали на место.

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