В Индонезии нашли пирамиду, которая старше любой известной науке цивилизации. Возраст строения 16 тысяч лет

Николай Берлизов

Ух ты! А если еще чего-нибудь об очередной "сенсации" почитать? Посмотрим? итак, археолог Лутфи Йондри из Бюро археологии из Бандунга предположил, что сооружения в Гунунг Паданге, возможно, были построены где–то между II-м и V-м веками н.э., то есть в поздний доисторический период Индонезии, тогда как Гарри Трумэн Симанджунтак предположил более позднюю историческую дату между VI-м и VIII-м веками н.э. Найденные на месте фрагменты керамики были датированы Бюро археологии в диапазоне 45 г. до н.э. - 22 г. н.э. Ну это уже как-то не двенадцать тысяч лет назад, а меньше двух... Основываясь на все еще неопубликованных и нераскрытых датах по углероду и стратиграфических исследованиях, Дэнни Хилман Натавиджаджа, индонезийский геолог, являющийся экспертом в геологии землетрясений и геотектонике, предположил, что это место было построено в виде гигантской пирамиды 9000-200 лет назад, что подразумевает существование неизвестной ранее развитой древней цивилизации. Однако ни одна из этих радиоуглеродных дат, наряду с их стратиграфическим контекстом, не была официально опубликована, и возраст этого участка, основанный на этих датах, сильно отличается в зависимости от публикации, к которой обращались, даже если публикации одного и того же автора объясняют результаты одних и тех же исследований. Анализ Натавиджаджи поставлен под сомнение другими учеными. Вулканолог Сутикно Бронто предположил, что на результаты углеродного датирования повлияли погодные условия, и пришел к выводу, что возвышенность является горловиной древнего вулкана, а не рукотворной пирамидой. Тридцать четыре индонезийских ученых подписали петицию, ставящую под сомнение мотивы и методы команды Хилмана-Арифа. Археолог Виктор Перес назвал выводы Натавиджаи псевдоархеологией. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.39d3b098-65492220-da18e69f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Padang Что характерно, даже бравый геолог Натавиджаи считает, что террасам Гунгунг Паданга максимум девять тысяч лет, а не шестнадцать. И они, соответственнее, не древнее Чатал Хуюка и, тем более, укреплений Иерихона и святилищ Гёбекли Тепе.