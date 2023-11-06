Команда археологов обнаружила самую древнюю в мире пирамиду. Индонезийская Гунунг Паданг была построена еще 16 тысяч лет назад, что, вероятно, переписывает всю историю человечества.
В Индонезии нашли пирамиду, которая старше любой известной науке цивилизации. Возраст строения 16 тысяч лет
Комментарии
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Николай Берлизов
Ух ты! А если еще чего-нибудь об очередной "сенсации" почитать? Посмотрим? итак, археолог Лутфи Йондри из Бюро археологии из Бандунга предположил, что сооружения в Гунунг Паданге, возможно, были построены где–то между II-м и V-м веками н.э., то есть в поздний доисторический период Индонезии, тогда как Гарри Трумэн Симанджунтак предположил более позднюю историческую дату между VI-м и VIII-м веками н.э. Найденные на месте фрагменты керамики были датированы Бюро археологии в диапазоне 45 г. до н.э. - 22 г. н.э. Ну это уже как-то не двенадцать тысяч лет назад, а меньше двух... Основываясь на все еще неопубликованных и нераскрытых датах по углероду и стратиграфических исследованиях, Дэнни Хилман Натавиджаджа, индонезийский геолог, являющийся экспертом в геологии землетрясений и геотектонике, предположил, что это место было построено в виде гигантской пирамиды 9000-200 лет назад, что подразумевает существование неизвестной ранее развитой древней цивилизации. Однако ни одна из этих радиоуглеродных дат, наряду с их стратиграфическим контекстом, не была официально опубликована, и возраст этого участка, основанный на этих датах, сильно отличается в зависимости от публикации, к которой обращались, даже если публикации одного и того же автора объясняют результаты одних и тех же исследований. Анализ Натавиджаджи поставлен под сомнение другими учеными. Вулканолог Сутикно Бронто предположил, что на результаты углеродного датирования повлияли погодные условия, и пришел к выводу, что возвышенность является горловиной древнего вулкана, а не рукотворной пирамидой. Тридцать четыре индонезийских ученых подписали петицию, ставящую под сомнение мотивы и методы команды Хилмана-Арифа. Археолог Виктор Перес назвал выводы Натавиджаи псевдоархеологией. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.39d3b098-65492220-da18e69f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gunung_Padang Что характерно, даже бравый геолог Натавиджаи считает, что террасам Гунгунг Паданга максимум девять тысяч лет, а не шестнадцать. И они, соответственнее, не древнее Чатал Хуюка и, тем более, укреплений Иерихона и святилищ Гёбекли Тепе.
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Леонид Руси
Потоп был примерно 10000 лет назад. Но Индия... допотопная территория. Её не затопило. Стало быть Индонезия тоже не пострадала. На пути волны стояла Африка. Так что мы живём здесь давно... Волна шла со стороны восточного побережья Америки
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