В Думе решили разобраться с квадроберами и им подобными. Комментарий Георгия Бовта

Квадробика — молодежный тренд, в рамках которого дети в звериных масках подражают животным. Видимо, квадроберами займутся сразу после того, как поставят вне закона идеологию чайлдфри, ну или в одном пакете, рассуждает политологВ Госдуме начали разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии, в том числе квадроберства», сообщила зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова.
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