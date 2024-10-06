В Думе решили разобраться с квадроберами и им подобными. Комментарий Георгия Бовта

Квадробика — молодежный тренд, в рамках которого дети в звериных масках подражают животным. Видимо, квадроберами займутся сразу после того, как поставят вне закона идеологию чайлдфри, ну или в одном пакете, рассуждает политологВ Госдуме начали разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии, в том числе квадроберства», сообщила зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова.