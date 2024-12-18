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Граждане Польши считают, что Украина должна отказаться от территорий ради мира

Граждане Польши считают, что Украина должна отказаться от территорий ради мира

Опрос показал, что в Польше растёт количество граждан, которые жаждут окончания конфликта.Больше половины поляков считают, что Украина должна отказаться от части своих территорий, чтобы завершить конфликт.

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