Граждане Польши считают, что Украина должна отказаться от территорий ради мира

Опрос показал, что в Польше растёт количество граждан, которые жаждут окончания конфликта.Больше половины поляков считают, что Украина должна отказаться от части своих территорий, чтобы завершить конфликт.
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