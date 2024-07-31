В Госдуме планируют ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам

С инициативой выступили депутаты ЛДПР Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким считает нужным ввести уголовную ответственность с возможностью лишения свободы вплоть до 5 лет за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории и законодательства РФ, пишет RT.