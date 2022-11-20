В Жанаозене одной из первых проголосовала молодой педагог

На избирательных участках в городе Жанаозен собрались много голосующих. Одна из них Шаттык Кулмаганбетова, которая с раннего утра пришла на избирательный участок №102, расположенный в средней школе №18, передаёт Центр общественных коммуникаций.
На избирательных участках в городе Жанаозен собрались много голосующих. Одна из них Шаттык Кулмаганбетова, которая с раннего утра пришла на избирательный участок №102, расположенный в средней школе №18, передаёт Центр общественных коммуникаций.
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